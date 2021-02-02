وقال ريال مدريد في بيان، إن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي، لكنه لا يعاني أي أعراض.

يذكر أن النادي كان قد أعلن عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا الشهر الماضي، قبل أن يؤكد شفاءه الثلاثاء، قبل ساعات من إعلان إصابة بيريز.

وسيضطر بيريز إلى البقاء في العزلة وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت إيجابية، طالما لم تظهر عليه أي أعراض.

كما أصيب المدافع ناتشو فرنانديز بالفيروس الأسبوع الماضي.

ويقضي بيريز فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد استهلها في عام 2009، وذلك بعد الأولى بين عامي 2000 و2006.

وقاد بيريز ريال مدريد إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا، ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي، فإن بيريز "أعاد المكانة الدولية لريال مدريد. وضع الموارد المالية للمؤسسة في حالة جيدة، وحوله إلى أغنى ناد في العالم".

لكن الفريق الملكي يعاني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة الثاني، وبفارق 10 نقاط خلف القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

ومني ريال مدريد بهزائم مفاجئة في الدوري، آخرها أمام ضيفه ليفانتي 1-2، وودع مسابقة الكأس المحلية على يد ألكويانو من الدرجة الثالثة.

كما تأثر النادي الملكي بشدة من وباء كورونا، حيث وصل إجمالي ديونه نحو 901 مليون يورو وصافي الدين حوالي 355 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام إسبانية.