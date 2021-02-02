وهنا أبرز الانتقالات التي تمت "بهدوء" خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2020-2021:

سامي خضيرة (من يوفنتوس الإيطالي إلى هيرتا برلين الألماني: مجانا)

أنهى الدولي الألماني السابق سامي خضيرة رحلته مع بطل إيطاليا، وعاد للدوري الذي بدأ فيه مسيرته، فانتقل لهيرتا برلين بالمجان، في محطة قد تكون ختامية لبطل العالم ودوري أبطال أوروبا.

مسعود أوزيل (من أرسنال الإنجليزي إلى فنربخشه التركي: مجانا)

رحلة الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل انتهت أخيرا مع أرسنال بعد صراع طويل مع الإدارة، اختتم بانتقال صانع الألعاب إلى تركيا، بلده الأم، حيث سيمثل عملاق إسطنبول فنربخشه.

تاكومي مينامينو (من ليفربول الإنجليزي إلى ساوثهامبتون الإنجليزي: إعارة)

يبدو أن إدارة ليفربول أدركت "فشل" صفقة التعاقد مع الدولي الياباني مينامينو، فقررت منحه فترة لجني الخبرة مع ساوثهامبتون الإنجليزي.

جيسي لينغارد (من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى وستهام يونايتد الإنجليزي: إعارة)

هوى الدولي جيسي لينغارد بمستواه كثيرا في مانشستر يونايتد، حتى أصبح مصدرا "للسخرية" لجماهير الفريق، وقد ينعش انتقاله إلى وستهام مشواره المتخبط.

أوزان كاباك (من شالكه الألماني إلى ليفربول الإنجليزي: إعارة)

لجأ الألماني يورغن كلوب للمدافع التركي الشاب كاباك لسد الثغرات الكبيرة في خط دفاع "الريدز"، على أمل أن يعطي دفعة حيوية تعوض الإصابات التي تعرض لها مدافعو الفريق.

مارتن أوديغارد (من ريال مدريد الإسباني إلى أرسنال الإنجليزي: إعارة)

الموهوب الدنماركي الشاب أوديغارد تم منحه "قبلة الحياة" من قبل أرسنال الذي أنقذه من دكة ريال مدريد، حيث عانى للحصول على ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ماريو مانزوكيتش (من دون ناد إلى إيه سي ميلان الإيطالي: مجانا)

الهداف الكرواتي الخطير مانزوكيتش انضم لكتيبة "الروسونيري" لمساعدة الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش على الظفر بلقب الدوري الإيطالي المنتظر بعد غياب.

موسى ديمبيلي (من ليون الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني: إعارة)

الهداف الفرنسي الذي أقصى مانشستر سيتي من أبطال أوروبا الموسم الماضي، انضم لكتيبة دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، وقد يضيف خطورة هجومية مميزة مع الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز.

بابو غوميز (من اتالانتا الإيطالي إلى إشبيلية الإسباني: 5.5 مليون يورو)

أسطورة أتالانتا بابو غوميز أنهى رحلته مع النادي بشكل حزين، ودخل في مشكلة كبيرة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني أدت لانتقاله إلى بشكل مفاجئ إلى إشبيلية.

دومينيك سوبوشلاي (من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى لايبزغ الألماني: 20 مليون يورو)

النجم المجري يعد واحدا من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، لذا كان انتقاله لأحد الأندية الأوروبية المنافسة بدوري الأبطال مسألة وقت لا أكثر.

لوكا يوفيتش (من ريال مدريد الإسباني إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني: إعارة)

الهداف الصربي عانى بشكل كبير في ريال مدريد، فقرر العودة لناديه السابق فرانكفورت، حيث بدأ بالتسجيل بشكل مكثف منذ أول يوم بقميص "النسور".