وحسم المنتخب المغربي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر المهاجم سفيان رحيمي بتسديدة بيمناه بين ساقي الحارس الزامبي إثر تمريرة من عبدالله الحافيظي (1) رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف في صدارة لائحة الهدافين، ولاعب الوسط محمد علي بامعمر عندما استغل ركلة ركنية انبرى لها رحيمي وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (9) وأيوب الكعبي، هداف النسخة الأخيرة في المغرب برصيد 9 اهداف، عندما انبرى بنجاح إلى ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وهو الهدف الثاني للكعبي في النسخة الحالية بعد الأول من ركلة جزاء أيضا في مرمى أوغندا (5-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وسجلت زامبيا هدفها الوحيد في الدقيقة 80 بواسطة موزيس فيري.

وضرب المنتخب المغربي موعداً مع الكاميرون المضيفة في نصف النهائي الأربعاء المقبل في مدينة ليمبي.

وكانت الكاميرون حجزت بطاقتها السبت بفوزها على جمهورية الكونغو الديموقراطية، بطلة النسختين الأولى (2009 في ساحل العاج) والرابعة (2016 في رواندا)، 2-1.

وحقق المنتخب المغربي ثلاثة انتصارات حتى الآن في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه على ثم تعادل مع رواندا سلبا في الجولة الثانية.

وتوج المنتخب المغربي بلقب النسخة الخامسة التي استضافها على أرضه عام 2018 بفوزه على نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب البطولة بعد تونس، بطلة النسخة الثانية عام 2011 على ارضها، وليبيا، بطلة النسخة الثالثة عام 2014 في جنوب افريقيا.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية، تلتقي مالي التي تأهلت السبت على حساب الكونغو 5-4 بركلات الترجيح مع غينيا التي تغلبت على رواندا بهدف وحيد سجله مورلاي سيلا في الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة.

ولعبت غينيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الحادية عشرة إثر طرد موري كانتي بسبب تدخل قوي بحق أوليفييه نيونزيما.

وتم التأكد منه عندما لجأ الحكم المغربي سمير الكزاز إلى حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتساوى المنتخبان على أرضية الملعب بطرد حارس المرمى أوليفييه كويزيرا بعد اللجوء للتقنية نفسها إثر عرقلته المهاجم ياخوبا باري عند حافة المنطقة خلال انفراده، فتسبب في ركلة حرة مباشرة سجلت منها غينيا هدف الفوز.