ونشرت صحيفة "الموندو" على غلافها تفاصيل العقد الأخير الذي وقعه ليونيل ميسي مع برشلونة، في نوفمبر 2017.

وقدّرت الصحيفة القيمة الإجمالية للعقد بـ555 مليون و237 ألف و619 يورو، مما يعني 138 مليون يورو في الموسم الواحد، بين قيمة ثابتة ومتغيرات.

وأشارت صحيفة "الموندو" إلى أن اتفاق تجديد عقد ميسي مع برشلونة ضم مكافأتين، هما مكافأة تجديد قيمتها 115 مليون و225 ألف يورو، ومكافأة وفاء قيمتها 77 مليون و929 ألف و955 يورو.

وبمجرد انتشار هذه المعلومات، بدأت ردود الأفعال في الظهور، أولها من فيكتور فونت، الذي خرج على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعا عن ميسي، وفق ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

وكتب فونت: "كسب ميسي كل يورو دفعه له برشلونة (عن استحقاق). هو لم يدمرنا، على العكس، هو أفضل لاعب في التاريخ، ونريد أن يستمر معنا إلى الأبد".

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في الثلاثين من يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده، وبالتالي فإنه قد يرحل عن النادي الكتالوني مجانا بعد انتهاء الموسم الحالي.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، وبعث رسالة إلى إدارة النادي، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يخبره فيها بأنه يريد الرحيل.

ورفض رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، رحيل "البرغوث" مجانا وأخبره بأنه إن كان يريد الرحيل فعليه دفع 700 مليون يورو (قيمة شرطه الجزائي)، وبالتالي استمر ميسي مع برشلونة هذا الموسم الذي يراه كثيرون "الأخير" للنجم البالغ من العمر 33 عاما.

وسيختار برشلونة في السابع من مارس المقبل رئيسا جديدا بين 3 مرشحين، هم خوان لابورتا، وفيكتور فونت، وفريكسا.

وسيكون الفائز بمنصب رئيس برشلونة أمام تحديات كبرى، أهمها إقناع ميسي بتجديد عقده، مع الأخذ بعين الاعتبار مرور النادي بأزمة طاحنة ناتجة عن فيروس كورونا المستجد.