وبحسب الموقع المتخصص، يتواجد اللاعب البالغ 33 عاما في العاصمة برلين الأحد للخضوع للفحص الطبي التقليدي. وسينتقل من "سيدة عجوز" إلى أخرى، نظرا لحمل الناديين الكنية عينها.

وحصد خضيرة 5 ألقاب في الدوري، وثلاثة في الكأس مع يوفنتوس منذ 2015، لكن المدرب الوافد هذا الموسم، أندريا بيرلو، لم يعوّل عليه هذا الموسم.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ اللاعب الألماني مسيرته مع شتوتغارت، ثم انتقل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في 2014، قبل توجهه بعدها بخمسة أعوام إلى مدينة تورينو لحمل ألوان يوفنتوس.