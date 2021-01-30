وفي نوفمبر الماضي، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أوقف أحمد أحمد بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

لكن محكمة التحكيم الرياضي قالت إنها منحت أحمد حكما مؤقتا بتجميد إيقافه لمدة 5 سنوات من قبل الفيفا، حتى قبل جلسة استئناف مقررة في 2 مارس، ووعدت بإصدار حكم قبل انتخابات الكاف المقررة في 12 مارس.

وقالت المحكمة إن هناك "خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للسيد أحمد" إذا ظل ممنوعا من قيادة الكاف ومقره في القاهرة، أثناء انتظار استئناف خلال الحملة الانتخابية.

كما ذكرت المحكمة أنه "رغم حكم قضاتها لصالح أحمد، فإنهم أكدوا أن مثل هذا القرار المؤقت لا يحكم مسبقا بأي شكل من الأشكال على القرار الذي سيتخذونه بعد تحليل جدوى القضية".

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان أحمد، الوزير السابق في حكومة مدغشقر، يمكن الاعتراف به كمرشح في الأسابيع المقبلة.

وتم منع أحمد هذا الأسبوع من المشاركة في الانتخابات، في مراجعة إلزامية من قبل لجنة مراجعة تابعة للفيفا حول نزاهة وأهلية كل مرشح محتمل.

وفي قرار ثان صدر الجمعة، رفضت محكمة التحكيم الرياضي طلب مسؤول كرة القدم إصدار حكم مؤقت منفصل، وبدلا من ذلك، أيدت حق الفيفا في اتخاذ قرارات بشأن الانتخابات الإفريقية التي "تهدف إلى منع أحمد من المشاركة".

وتم إيقاف أحمد في نوفمبر، عندما وجد قضاة الفيفا الأخلاقيون أنه "انتهك واجبه في الولاء، وعرض هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال، وأساء استغلال منصبه كرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتم انتخاب أحمد عام 2017، وكان يسعى إلى الحصول على ولاية ثانية مدتها 4 سنوات يقود فيها كرة القدم الإفريقية كنائب لرئيس الفيفا.

ومن المقرر أن تعقد الاتحادات الـ54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعها الانتخابي في 12 مارس في الرباط عاصمة المغرب.