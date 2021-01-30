وأعلن النادي، الجمعة، أن كلا اللاعبين "يبلي بلاء حسنا"، لكنهما سيغيبان عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري الألماني أمام ضيفه هوفنهايم، السبت.

وعزل لاعب خط الوسط الألماني غوريتسكا نفسه في المنزل، بينما كان الدولي الإسباني مارتينيز عزل نفسه بالفعل في المنزل "لبضعة أيام الآن".

ومن المحتمل أن يغيب اللاعبان عن زيارة بايرن ميونيخ إلى هيرتا برلين يوم الجمعة المقبل وبطولة كأس العالم للأندية في قطر، ما لم يثبت أن نتائج فحصهما للكشف عن الفيروس الإيجابية جاءت خاطئة، كما كان الحال مع زميلهما سيرج غنابري في أكتوبر الماضي.

وقال بايرن أيضًا إن الحارس الاحتياطي ألكسندر نوبل سيغيب لمدة شهر تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل الأربعاء.