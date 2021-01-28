وغاب المهاجم الغابوني عن الخسارة أمام ساوثمبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي، والفوز 3-1 على المنافس ذاته في "البريميرليغ"، الثلاثاء.

وكتب أوباميانغ في حسابه في تويتر: "والدتي تعرضت لمشكلات صحية، وكان يجب علي الوجود بجانبها. حالتها تحسنت الآن".

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانغ أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.