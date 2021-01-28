كان لاعب الزمالك المُلقب بـ"الحاوي"، نشر بيانا عبر حسابه على "فيسبوك" يوم الثلاثاء أعلن رغبته في العودة والاعتزال في نادي الزمالك.

وقال "حفني" إنه توجد لديه أمنية بالاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، وأن يظل اسمه مرتبطًا بالزمالك للأبد، مضيفًا: "لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل".

وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك المصري، عصام سالم، عن تواجد اللاعب في مقر النادي، وعقد جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير النادي، بحضور عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول، واللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وأوضح أن "اللاعب عرض العودة للفريق مجددًا حتى لو بشكل مجاني، والقرار النهائي في يد المدير الفني للفريق جيمي باتشيكو"، لافتًا إلى أنه من المقرر حسم القرار النهائي غدًا الخميس عقب لقاء الزمالك مع نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأضاف: "القضية لها شق إنساني، ولكن لها جانب فني يتعلق بمدى الحاجة الفنية للاعب خلال الفترة المقبلة، وحالته الفنية والبدنية حالياً، ومن ثم رأى رئيس النادي إحالة الأمر للجهاز الفني لتحديد قراره".

ورغم ذلك، فهناك "ترحيب كبير داخل نادي الزمالك بتواجد اللاعب باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين"، بحسب عصام سالم.

وانضمّ "حفني" إلى نادي الزمالك عام 2014، وحصل معه على عدّة بطولات محلية وقاريّة، من بينها: بطولة الدوري العام، و 4 بطولات كأس مصر، والسوبر المصري، فضلًا عن بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، قبل أن يرحل لصفوف مصر المقاصة ثم المقاولون العرب معارا حيث حدثت أزمة وتم استبعاده من قائمة الفريق، وظلّ منذ نهاية الموسم الماضي بلا نادٍ.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، إن المدير الفني للفريق "باتشيكو" يعرف أيمن حفني بشكل جيد، إذ شارك معه خلال تدريبه للزمالك عام 2015، لكنه يرغب في تقييم حالته حال عودته من جديد.

احتراف مصطفى محمد

في سياق آخر، أكد عصام سالم أنه لم يصل إلى الزمالك أي عرض تركي رسمي بخصوص المهاجم الأساسي للفريق مصطفى محمد، والذي أثار جدلًا كبيرًا منذ أسابيع بشأن احترافه الخارجي.

وقال سالم: "عرض غالطة سراي التركي لمصطفى محمد شفوي فقط، ولم يصلنا بشكل رسمي".

كانت تقارير صحفية تركية، كشفت الأربعاء، عن مغادرة مهاجم فريق الزمالك، إلى تركيا غدًا الخميس من أجل الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لكن المتحدث باسم الزمالك المصري عاد للتأكيد "على تواجد اللاعب في مصر وعدم السماح له بالسفر حتى الآن".

واستبعد الجهاز الفني للزمالك، مصطفى محمد، من قائمة الفريق التي تواجه مصر المقاصة غدًا، ببطولة الدوري العام.

وقال اللاعب عبر حسابه على "تويتر" اليوم، إن هناك بعض الأشخاص يقفون في طريقه لتحقيق رغبته (بالاحتراف الخارجي) رغم تلبيته كل طلبات نادي الزمالك.

وشدد عصام سالم على أن الزمالك لا يقف أمام احتراف أي لاعب بالفريق، طالما كان العرض مناسبا للنادي ويضاهي القيمة المتوقعة من اللاعب.

كان نادي الزمالك المصري، أعلن إنهاء المفاوضات مع فريق سانت إيتيان الفرنسي نهائيا بشأن بيع مصطفى محمد، وسط جدل كبير بشأن حديث النادي الفرنسي عن عمولات طلبها أشخاص داخل النادي لإتمام الصفقة.

وقال سالم إن تصريحات رئيس النادي الفرنسي ضد الزمالك هيّ السبب الرئيسي في إفشال الصفقة، بعدما كانت في مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن "قرار إنهاء المفاوضات موقفًا شجاعًا حماية لمبادئ النادي"