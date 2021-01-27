وغرد السيسي على صفحته بتويتر " تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم."

وتأهلت الدنمارك إلى الدور نصف النهائي بالفوز على مصر بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 35 / 35.

وسينافس منتخب الفراعنة الذي قدم أداء بطوليا في المباراة الماراثونية على المراكز من الخامس للثامن ببطولة كأس العالم لليد 2021.