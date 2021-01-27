وقدّرت شركة "ديليوت" المتخصصة بالمحاسبة والاستشارات المالية، خسائر أقوى 20 ناديا من الناحية المالية بأكثر من ملياري يورو بنهاية موسم 2020-2021.

وحسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصدرت "ديليوت" تصنيفها الخاص بأغنى 20 نادي كرة قدم في العالم من حيث العائدات المحققة في 2020، وجاءت على النحو التالي:

1- برشلونة.. 715 مليون يورو.

2- ريال مدريد.. 714.9 مليون يورو.

3- بايرن ميونيخ.. 634.1 مليون يورو.

4- مانشستر يونايتد.. 580 مليون يورو.

5- ليفربول.. 558 مليون يورو.

6- مانشستر سيتي.. 549.2 مليون يورو.

7- باريس سان جرمان.. 540.6 مليون يورو.

8- تشلسي.. 469.7 مليون يورو.

9- توتنهام هوتسبر.. 445.7 مليون يورو.

10- يوفنتوس.. 397.9 مليون يورو.

11- أرسنال.. 388 مليون يورو.

12- بروسيا دورتموند.. 365.7 مليون يورو.

13- أتلتيكو مدريد.. 331.8 مليون يورو.

14- إنتر ميلانو.. 291.5 مليون يورو.

15- زينيت.. 236.5 مليون يورو.

16- شالكه.. 222.8 مليون يورو.

17- إيفرتون.. 212 مليون يورو.

18- ليون.. 180.7 مليون يورو.

19- نابولي.. 176.3 مليون يورو.

20- إنتراخت فرانكفورت.. 174 مليون يورو.