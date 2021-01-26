وقال النادي الملكي في بيان بوقت متأخر الاثنين إن "ريال مدريد يعلن أن لاعبنا ناتشو فيرنانديس أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19".

ولم يشارك الدولي الإسباني في في المباراة التي فاز فيها الريال السبت 4-1 على ديبورتيفو ألافيس، وهو الانتصار الذي أسهم بحفاظ حامل اللقب على المركز الثاني في ترتيب الليغا، بفارق سبع نقاط عن غريمه المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.

وشارك ناتشو في عشر مباريات مع ريال في كل المسابقات الموسم الحالي.

ويأتي إعلان نادي العاصمة عن إصابة مدافعه، بعد أيام من الكشف عن إصابة زيدان بالجائحة، ما أجبره على الغياب أيضاً عن مباراة فريقه الأخيرة.