وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية إن زين الدين زيدان، الذي عزل نفسه في منزله بعد إصابته بكوفيد-19، أخذ يطور أعراض الفيروس بعد أيام قليلة على عدم ظهور أعراض.

وأضافت الصحيفة "ما بدا في البداية أنه حالة دون أعراض قد تغير وتطور مع عطلة نهاية الأسبوع، إلى حد المدير الفني الفرنسي للفريق الملكي قد طور اثنين من أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا شيوعا: الحمى والسعال".

وإذا ثبتت فعلا هذه الأنباء، فإن زين الدين زيدان، سيضطر إلى البقاء في العزلة، وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت النتيجة إيجابية، طالما لم تظهر أي أعراض.

وفي حالة زيدان، ستستمر العزلة لثلاثة أيام إضافية بعد زوال الحمى ونتيجة الصورة السريرية، بالإضافة إلى الأيام العشرة بعد ظهور أعراض الإصابة بالمرض.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن في الثاني والعشرين من يناير الجاري، إصابة زيدان بفيروس كورونا الجديد.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب إن "ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسبق لزيدان أن حجر نفسه احترازيا في وقت سابق من يناير الجاري نتيجة مخالطته شخصا مصابا، غير أن نتيجة اختباره جاءت سلبية فعاد سريعا إلى ممارسة مهامه في التدريب.

يشار إلى أن زيدان اضطر، جراء ذلك إلى التغيب عن لقاء فريقه أمام آلافيس، ومع ظهور الأعراض لديه، من المتوقع أن يتغيب عن لقاء فريقه ضد ليفانتي.