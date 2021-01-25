وتقدم فالنسيا في الدقيقة 11 بتسديدة بعيدة لا تصد من لاعب الوسط الصربي أوروش راتشيتش، لكن متصدر الدوري رد في الدقيقة 23 عندما سجل فيلكس من ركلة ركنية.

وتلقى المهاجم البرتغالي بعد ذلك تمريرة بين المدافعين ليشن هجمة مرتدة سريعة في بداية الشوط الثاني ومرر إلى سواريز، الذي لملمس الكرة مرتين قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة من زاوية صعبة.

وتساوى مهاجم أوروغواي، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده 34، مع يوسف النصيري في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني ولكل منهما 12 هدفا في 15 مباراة منذ استغناء برشلونة عنه العام الماضي.

كما سجل سواريز هدفين، من بينهما ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة حصل عليها بنفسه، ليفوز أتليتيكو 2-1 على مضيفه إيبار، الخميس الماضي.

وأنهى البديل أنخيل كوريا تحركا رائعا من ماركوس يورينتي في الدقيقة 72 في الشباك ليحقق فريق المدرب دييغو سيميوني انتصاره السابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر أتليتيكو الترتيب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط على أقرب ملاحقيه ريال مدريد وتتبقى له مباراة إضافية، فيما يحتل فالنسيا المركز 14 ولديه 20 نقطة.

وقال فيلكس: "اللعب بجوار مهاجم مثل لويس سواريز شيء مثالي. يواصل تسجيل الأهداف وهو مهم للغاية للفريق".

وأضاف "ربما تأخرنا مبكرا لكننا فريق يواصل القتال حتى النهاية. نبلي بلاء حسنا ونركز على كل مباراة وهذا ما نحتاج إلى مواصلة فعله. لا ننظر إلى عدد النقاط التي نملكها".