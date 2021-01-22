وأهدر برشلونة ركلتي جزاء في الوقت الأصلي إذ أنقذ الحارس رامون خوان الركلة الأولى من لاعب الوسط ميراليم بيانيتش في الشوط الأول ثم سدد ديمبلي الركلة الثانية في قدم الحارس البالغ عمره 21 عاما في الدقيقة 80.

وعوض ديمبلي ذلك بافتتاح التسجيل بتسديدة بعيد المدى في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي لمسها رامون خوان لكن التسديدة كانت قوية.

وحسم المهاجم الدنمركي بريثويت الفوز لبرشلونة بعد طرد ألبرت إستييس لاعب كورنيا.