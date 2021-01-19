وقال والد ألابا أنه لم يتم أي شيء مع ريال مدريد الإسباني، بعد ساعات من إعلان الصحف الإسبانية لانتهاء الصفقة، وتوقيع اللاعب عقدا مع "الملكي" لمدة 4 أعوام.

ووفقا للصحفي الألماني كريستيان فالك، فأن والد ألابا ووكيل أعمال اللاعب، أكدا أن ألابا لم يتفق حتى الآن مع ريال مدريد، وأشار إلى أن ليفربول الإنجليزي دخل على الخط للتوقيع مع المدافع الدولي النمساوي.

وكان ألابا قد كشف عن عدم اتفاقه مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ على تجديد العقد، مما يعني رحيله عن بطل ألمانيا مجانان الصيف المقبل.

ويبدو أن دخول ليفربول على خط الصفقة، بعثر أوراق ألابا، المدافع الذي يمتلك خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، والذي يعتبر من أفضل المدافعين في العالم خلال العقد الأخير.

ويسعى ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، لتعزيز خط الدفاع، بعد معاناة الفريق من إصابة نجمه الهولندي فيرجل فان دايك، وغياب مدافعين من طراز عالمي في التشكيلة.

وخاض ألابا، البالغ من العمر 28 عاما، 10 مواسم في صفوف بايرن ميونيخ، وعام ذهب فيها للإعارة لهوفنهايم الألماني.