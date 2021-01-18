وسجل ستونز، الذي اقترب من مباراته المئة مع سيتي في الدوري، بضربة رأس هدفه الأول مع النادي في الدوري بعد تمريرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين في الدقيقة 26.

وأضاف إيلكاي جندوجان الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني قبل أن يسجل ستونز الهدف الثالث بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

واختتم رحيم سترلينغ أداء رائعا من سيتي في الشوط الثاني بتسديدة لا تصد من ركلة حرة في الزاوية العليا للمرمى في الدقائق الأخيرة.

ومنح التعادل بين مانشستر يونايتد المتصدر وليفربول حامل اللقب دفعة لفريق المدرب بيب جوارديولا قبل المباراة واستغل الموقف محققا انتصاره الخامس على التوالي في الدوري ليصبح على بعد نقطتين من يونايتد وتتبقى له مباراة.

ويملك سيتي 35 نقطة من 17 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف على ليستر سيتي بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وبقي بالاس في المركز 13 ولديه 23 نقطة من 19 مباراة.