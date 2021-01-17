وأطلق ماديسون تسديدة هائلة من زاوية ضيقة في شباك الحارس أليكس ماكارثي ليسجل الهدف لأول في الدقيقة 37 وأضاف بارنز هدفا من انفراد تام في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليحقق ليستر فوزه الرابع فقط على أرضه هذا الموسم.

ورغم أن كل الأضواء ستتوجه نحو قمة الأحد بين الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد، فإن ليستر أظهر مرة أخرى أنه يجب التعامل معه بجدية في سباق المنافسة على اللقب.

ويملك فريق المدرب بريندان رودجرز 35 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف يونايتد المتصدر الذي يتقدم بنقطتين على ليفربول. ولدى مانشستر سيتي 32 نقطة قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد.

ولم يتحقق فوز ليستر بسهولة أمام ساوثامبتون صاحب المركز الثامن، الذي تفوق على ليفربول في الجولة الماضية، ولم يكن محظوظا عندما سدد ستيوارت أرمسترونج كرة في العارضة ليهدر فرصة التعادل.