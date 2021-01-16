ووجهت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عدة أسئلة إلى قرائها، من بينها ما إذا كانوا يرون أن أداء زيدان يتراجع، فأجاب 72 بالمئة بالقول: "نعم. وهناك ظواهر تدل على أن دوره ينتهي".

وفي المقابل، اختار 28 بالمئة من القراء القول: "لا. إنه المدرب المثالي لريال مدريد".

وأجرت الصحيفة الأكثر شعبية بين وسائل الإعلام الرياضية في إسبانيا استفتاءها، في أعقاب خروج ريال مدريد من كأس السوبر المحية، بعد خسارته 1-2 على يد أتلتيك بلباو، الخميس.

وردا على سؤال: "من الأسوأ في المباراة؟"، حصد المدرب الفرنسي أكثر من نصف الأصوات بنسبة 53 بالمئة، مقابل 23 بالمئة لصانع الألعاب إيدن هازارد، و18 بالمئة للوكاس فاسكيز الذي تسبب بركلة جزاء على فريقه.

وفي أحد أسئلة الاستفتاء، رأى 25 بالمئة من المشاركين أن مستوى اللاعبين بشكل عام كان وراء الخروج من البطولة، بينما ألقى 28 بالمئة اللوم على تغييرات زيدان، فيما اعتبر 30 بالمئة أن الأداء خلال المباراة كان سبب الإقصاء.

يشار إلى أن زيدان يعتبر المدرب الأكثر نجاحا مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية، إذ قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وحقق معه الدوري الإسباني مرتين.