وقال روني (35 عاما) في بيان: "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو (المدربين السابقين) شرف كبير، ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير".

وأضاف: "أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهرا في هذا النادي التاريخي".

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، وقع عقدا لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023 لتدريب الفريق، بعدما كان يقوم بالمهمة مؤقتا منذ إقالة كوكو في نوفمبر 2020.

وبدأ روني مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، ثم كانت الصفقة الفارقة في مشواره عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، حيث بقي مع الفريق حتى 2017.

وبعدها عاد الفتى المدلل إلى إيفرتون لموسم واحد، قبل أن يخوض تجربة في دوري المحترفين الأميركي مع دي سي يونايتد.

وفي العام الماضي، أعلن روني في خطوة مفاجئة، انتقاله إلى ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وخاض روني مع منتخب إنجلترا 120 مباراة دولية، سجل خلالها 53 هدفا.