وتقول ميار شريف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بعد ساعات من الانتصار الكبير: "أشكر كل المصريين وأسرتي وفريق عملي. أوجه الشكر لكل من وقف بجواري لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي".

وتضيف شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية": "لدي طموح كبير خلال الفترة المقبلة في رياضة التنس، إذ أرغب في الوصول إلى مصاف الكبار وقائمة أفضل 100 لاعبة في العالم".

وكانت لاعبة التنس المصرية قد حصلت الشهر الماضي على لقب "أنجح لاعبة بعام 2020" من الاتحاد الدولي للتنس، ممن استفدن بمنحة the Grand Slam، نظرا لتقدمها السريع داخل التصنيف العالمي واعتبارها صاحبة إنجاز في تاريخ بلادها.

وحازت ميار، المصنفة 128 عالميا، على جائزة أفضل إنجاز رياضي لعام 2020 من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وسط إشادة من وزير الرياضة أشرف صبحي، الذي أبدى إعجابه في وقت سابق بالأداء الذي تقدمه النجمة المصرية في ملاعب كرة التنس، خلال المشاركات الدولية الكبرى.

وأصبحت في سبتمبر الماضي، أول لاعبة مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة "رولان غاروس"، إحدى البطولات الأربع الكبرى بالتنس، بعد فوزها بمجموعتين في نهائي الدور التمهيدي، خلال مواجهتها مع الإيطالية جوليا مونتيكوني، المصنفة 156 عالميا.

وفي نوفمبر الفائت، حصدت بطولة "تشارلستون" الأميركية للتنس، بعد فوزها على اللاعبة البولندية كاترزينا كاوا، لتتحول الفتاة العشرينية إلى أيقونة لدى اللاعبات والفتيات المصريات.

وقبل أكثر من عام، تأهلت ميار الشريف إلى أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف 2021، بعد فوزها بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت في المغرب، وصارت بذلك أول لاعبة تتنس مصرية تشارك في الحدث الرياضي العالمي.