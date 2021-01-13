وبهذا الانجاز اللافت ترفع سابالينكا عدد انتصاراتها المتتالية إلى 15 مباراة.

وبعد انهاء اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما، موسمها في 2020 بإحراز لقبين متتاليين في أوسترافا ولينتس، تكون قد رفعت عدد القابها إلى تسعة، لتتقدم إلى مركز سابع هو الأعلى في مسيرتها، وذلك عند صدور التصنيف الجديد الأسبوع المقبل.

كسرت أولا إرسال خصمتها وتقدمت 4-2، لتتابعها أداءها القوي منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية في تشرين أكتوبر الماضي. حسمت بعدها المجموعة الأولى في 26 دقيقة.

وتابعت تقدمها ولم يكن كسر إرسالها مطلع الثانية (1-2) كافيا لخصمتها للعودة إلى أجواء المباراة، فردت سريعا وحسمت المواجهة النهائية في 65 دقيقة.

وتعدّ أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المحترفات تلك التي حققتها الأميركية من أصول تشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا والتي بلغت 74 مباراة عام 1984.