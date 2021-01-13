وقال مدرب الفريق الذي ينتمي إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن "الفارق الوحيد هو أننا أصبحنا نركض أقل".

وأوضح غوارديولا "كنا نركض بشكل مبالغ فيه. عندما تلعب كرة القدم يجب أن تمشي أو تركض أقل"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف "عندما لا تملك الكرة يجب أن تركض، لكن عندما تستحوذ على الكرة تستطيع البقاء في مركزك وتدع الكرة تتحرك وليس أنت. ولقد تطور مستوانا في هذه المباريات لهذا السبب".

وقال غوارديولا "من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج ومستويات جيدة، يفكر الناس في أننا نستطيع مجددا أن نفعل ما كنا نفعله في الماضي، وبهذا نحتاج إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة".

يشار إلى أن فريق مانشستر سيتي لم يكن يلعب بثبات في المستوى في بداية الموسم الكروي، لكنه تحسن كثيرا وحقق 6 انتصارات متتالية في كل المسابقات، وهي أنجح فترة للفريق خلال الموسم الكروي الجاري.

وإذا فاز مان سيتي على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، في استاد الاتحاد اليوم الأربعاء، فإنه سيصبح على بُعد 4 نقاط من مانشستر يونايتد المتصدر وسيتبقى لفريق المدرب غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.

وسجل ستي، الذي يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة، 24 هدفا في 15 مباراة، وهو الأقل بين أول 9 فرق في المسابقة، لكن منذ التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في 15 ديسمبر، سجل الفريق 15 هدفا في آخر 6 مباريات بكل المسابقات.

وكان مانشستر يونايتد ابتعد بفارق 3 نقاط في صدارة البريميرليغ بعد أن منحه هدف بول بوغبا الفوز بهدف دون رد على مضيفه بيرنلي باستاد تيرف مور.

ورفع الانتصار رصيد يونايتد إلى 36 نقطة من 17 مباراة مقابل 33 نقطة لغريمه ليفربول قبل المواجهة بين العملاقين باستاد أنفيلد يوم الأحد القادم.