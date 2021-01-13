ورفع الانتصار رصيد يونايتد إلى 36 نقطة من 17 مباراة مقابل 33 نقطة لغريمه ليفربول قبل المواجهة بين العملاقين باستاد أنفيلد يوم الأحد القادم.

وجاء الهدف في الدقيقة 71 عندما أرسل ماركوس راشفورد كرة عرضية من اليمين قابلها بوغبا بتسديدة اصطدمت بمدافع بيرنلي مات لوتون وخدعت الحارس نيك بوب.

وهذه أول مرة يتصدر فيها يونايتد الدوري بعد 17 مباراة منذ ديسمبر كانون الأول 2012.

وأُلغي هدف سجله هاري مجواير قائد يونايتد في الشوط الأول بعد أن قرر الحكم كيفن فريند أن المدافع دفع إيريك بيترز لاعب بيرنلي وهو يقفز لمقابلة كرة لوك شو العرضية عند القائم البعيد.

وضغط بيرنلي في الدقائق الأخيرة وطالب باحتساب ركلة جزاء عندما بدا أن الكرة ارتطمت بذراع مجواير وأتيحت فرصة خطيرة للمدافع جيمس تاركوفسكي لكنه فشل في التسديد بطريقة جيدة وهو أمام المرمى.