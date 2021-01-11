وذكرت مصادر مطلعة أنه تم اتخاذ القرار بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لليد حسن مصطفى ورئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب.

وتقرر أن يقتصر حضور فاعليات البطولة على الإعلاميين وعدد من الدعوات ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة المصرية خلال الاجتماع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود لخروج بطولة العالم لكرة اليد للرجال بصورة تبهر العالم.

وأشار إلى ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم، للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضيّ المهم، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية.

وفي السياق، شدد وزير الرياضة المصري على أن الفرق المشاركة ستبدأ في الوصول اعتبارا من الاثنين، لافتا إلى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية وغيرها.

كما تم، خلال الاجتماع، مراجعة الإجراءات الصحية والوقائية، وكذا إجراءات استقبال الوفود الرياضية وإجراءات التأمين وتنظيم عملية دخول وخروج الفرق الرياضية المشاركة في البطولة وكذلك التدريبات التي ستجرى لها.