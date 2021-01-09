ووفقا لقائمة فريق ميلان، التي أعلنها المدير الفني للفريق، ستيفانو بيولي، يزين "إبرا" قائمة فريقه لمباراة تورينو المقررة اليوم السبت.

وكان إبراهيموفيتش تغيب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي في المباراة امام نابولي، حيث لم يشارك في المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي.

ثم تعرض النجم المخضرم لإصابة جديدة في ربلة الساق أثناء التدريبات الأمر الذي أدى إلى تأجيل عودته للملاعب.

ووفقا لفرانس برس، يأتي استدعاء إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، بمثابة مفاجأة، حيث ألمح المدرب بيولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في المباراة ضد كالياري المقررة في 18 يناير، أي أنه عاد قبل الموعد المقرر بنحو 9 أيام.

ويحتل ميلان صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام جاره اللدود إنتر ميلانو، بعد أن خسر أول مباراة له هذا الموسم الأربعاء، أمام حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية، يوفنتوس بواقع هدف مقابل 3 على أرضه في سان سيرو.

ورغم خوضه 6 مباريات فقط هذا الموسم، من أصل 16، نجح إبراهيموفيتش بتسجيل 10 أهداف، يحتل بها المركز الرابع مشاركة مع جواو بيديو غلفاو، لاعب فريق كالياري.

ويعاني ميلان من إصابات عدة في صفوفه، إذ يغيب صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو إثر إصابة في الكاحل كان قد تعرض لها خلال مشاركته ضد يوفنتوس.

من جهة ثانية، يستمر غياب ماتيو غابيا والجزائري إسماعيل بن ناصر والبلجيكي ألكسيس ساليميركز بسبب الإصابة، فيما ستحرم الإصابة بمرض كوفيد-19 الكرواتي انتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المشاركة في المباراة الثانية على التوالي.

ويلتقي ميلان مرتين مع تورينو على ملعب سان سيرو، الأولى السبت في البطولة المحلية، والثانية مساء الثلاثاء في دور الستة عشر لمسابقة كأس إيطاليا.