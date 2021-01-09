وساينز الفائز في المرحلة الأولى الاثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، قطع مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها مئة كيلومتر بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة الخميس، متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وقال الراجحي لوكالة فرانس برس "اليوم ضغطنا وقدمنا أداء جيداً، وساينز لم يكن لديه ما يخسره. أول رالي في مسيرتي كان في حائل، وأنا حالياً أستمتع وأكتسب الخبرة".

أما العطية فأشار إلى مشاكل في الإطارات، قائلاً "إذا زدنا السرعة فإن الإطار لا يتحمل الصدمة. لكن رغم ذلك فإن النتيجة جيدة وهي مؤشر ممتاز، ولدينا الأسبوع المقبل الذي سيكون صعباً على الجميع".

وبقي بيترهانسل "سيد دكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات، وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الاسباني جوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة.

وقطع باريدا (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوتسونا (ياماها) و53 ثانية عن الاسترالي دانيال ساندز (كاي تي ام).

أما بطل عامي 2016 و2019 الاسترالي توبي برايس (كاي تي ام) فارتقى إلى صدارة الترتيب العام بعدما حل سابعًا اليوم، متقدمًا بفارق دقيقتين و16 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي تعرض لكسر في أنفه وإصابة في كاحله خلال حادث في المرحلة الخامسة الخميس لم يمنعاه من الفوز بها، فيما اكتفى اليوم بالمركز السابع عشر.

فيما تراجع متصدر الترتيب مع نهاية يوم أمس الفرنسي كزافييه دو سولتريه إلى المركز الخامس بعدما حل في المركز 14 اليوم. أما حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك فتراجع إلى المركز الثالث عشر متأخرًا بـ19 دقيقة و56 ثانية عن برايس.

وأكد الاخير أن الجميع استفاد من تقصير المرحلة قبل دخول يوم الاستراحة السبت في حائل "هذان الشابان خلفي كانا رائعين طوال اليوم، السرعة كانت هائلة".