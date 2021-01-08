وتقام مباريات دور المجموعات ما بين فبراير المقبل وأبريل 2021، بينما يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية.

المجموعة الأولى:

فيتا كلوب من جمهورية الكونجو الديمقراطية

الأهلي المصري

المريخ السوداني

سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية:

شباب بلوزداد الجزائري

مازيمبي من جمهورية الكونجو الديمقراطية

ماميلودي صن داونز من جنوب افريقيا

الهلال السوداني

المجموعة الثالثة:

بيترو أتليتيكو الأنجولي

هورويا الغيني

الوداد المغربي

كايزر تشيفس من جنوب إفريقيا

المجموعة الرابعة:

مولودية الجزائر الجزائري

الزمالك المصري

تينجيت السنغالي

الترجي التونسي.

وفاز الأهلي المصري بالبطولة الأخيرة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه الزمالك 2-1.