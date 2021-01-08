وأُجبر أستون فيلا الخميس، على إغلاق مقره التدريبي، وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل إنجلترا، لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي "يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء".

ومن المتوقع ألا يشارك أي لاعب من الفريق الاول في اللقاء حيث سيشرف مارك ديلايني مدرب فريق ما دون 23 عامًا على المباراة بمشاركة لاعبين من فريقي ما دون 23 و18 عامًا.

ويثير تفشي كوفيد-19 في استون فيلا أيضًا التساؤلات حول مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز. إذ من المفترض ان يواجه توتنهام الأربعاء على أن يلتقي مع ايفرتون في السادس عشر من الشهر الحالي.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من اصابات عدة في صفوفه في الشهرين الأخيرين، ما زاد من الشكوك حول إكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

والغيت ثلاث مباريات في البريميرليغ في الأيام الأخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس السبت، لوجود إصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز ، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الماضي ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.