وامتدت المفاوضات بين القلعة البيضاء والدولي التونسي لفترة طويلة، دون الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين.

وللتعرف أكثر على تفاصيل المفاوضات بين النادي واللاعب، يقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عصام سالم، إن ملف التجديد الخاص بفرجاني ساسي، أصبح يمثل ضغطا كبيرا على مجلس إدارة الفريق، خاصة مع المرتب الضخم الذى يطلبه ساسي، والمقدر بـ2 مليون يورو سنويا، وتلك القيمة لا تناسب الموارد المادية للفريق الأبيض، على حد تعبيره.

وأضاف سالم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حصول ساسي على المرتب المطلوب، سيخلق عديداً من المشاكل داخل الفريق، بسبب الفرق الكبير بين قيمة عقده، وعقود زملائه، مؤكدا أن اللاعب حصل على مستحقاته المتأخرة كاملة، ما عدا 15 بالمئة منها، خاصة بالضرائب المستحقة للدولة.

طلب عجيب

وفي السياق ذاته، أكد سالم أن الأزمة بين اللاعب والنادي تزداد في الساعات الأخيرة، بعد تقدم ساسي بطلب "عجيب" -على حد تعبيره- حيث طلب السفر إلى تونس، للتخلص من الضغوطات التي يتعرض لها مؤخرا، وهذا ما قابله النادي بالرفض، لما لديه من مواجهات محلية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن ساسي غاب عن قائمة نادي الزمالك، في آخر لقائين بالدوري المصري الممتاز، أمام فريقي إنبي وسموحة، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق العلامة الكاملة خلالهما.

كما يؤكد سالم أن غياب اللاعب عن الفريق كان لعدة أسباب بعضها تأديبي، وباقيتها تتعلق بافتقاد ساسي للجاهزية البدنية والنفسية لخوض المباريات.

واستطرد: "نجاح الزمالك في الفوز في المباريات الأخيرة بالدوري، يؤكد أن الفريق لا يقف على لاعب، فسواء استمر ساسي مع النادي أو رحل، لن تتوقف انتصارات وبطولات القلعة البيضاء".

كما أوضح سالم، أن رحيل ساسي عن الفريق في يناير الجاري وارد بنسبة كبيرة، خاصةً مع وجود عرضي مالي ضخم مقدم من قبل نادي الدحيل القطري، الذي يأمل في الحصول على خدمات اللاعب قبل منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

وختم: "نقوم بمحاولة أخيرة مع اللاعب ووكيله، في تلك الأيام، لكن في حالة إصراره على قيمة العقد الجديد، سيكون من الصعب استمراره مع الفريق، فعرض الزمالك لا يمكن مقارنته بعرض الفريق القطري، لوجود فارق كبير بين القدرات المادية للأندية المصرية والخليجية".

وجدير بالذكر، أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع نادي الزمالك في يونيو المقبل، لذا في حالة عدم تجديد عقد اللاعب، سيكون الخيار الأفضل للقلعة البيضاء هو بيع اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، حتى لا يرحل مجانا فور انتهاء عقده.