ورغم الموسم الرائع الذي يقدمه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، رفقة فريقيهما في مختلف البطولات حتى الآن، وأرقامها الشخصية المميزة في العام 2020، لم تختر "ليكيب" اللاعبان في التشكيلة المثالية للعام الماضي.

وشهدت قائمة الصحيفة الفرنسية سيطرة لاعبي بايرن ميونخ الألماني على التشكيلة المثالية، وذلك بعد فوز الفريق بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

وحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد ضمت القائمة أيضا لاعبين من ليفربول، المتوّج بطلا للدوري الإنجليزي، وكلاهما من خط دفاع الفريق.

وجاءت التشكيلة المثالية التي كشفت عنها "ليكيب"، الاثنين، على النحو الآتي:

- حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

- خط الدفاع: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرغيل فان دايك والإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول).

- خط الوسط: الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ وانتقل إلى ليفربول) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

- خط الهجوم: البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البولندي روبرت ليفاندوسكي (بايرن ميونخ) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).