وتحدث صلاح عن مصير القيادة الفنيّة للفريق بعد إصابة المدير الفني، عماد النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني، لكن النحاس قد يلحق بالفريق يوم الثلاثاء، في حال ثبوت عدم إصابته بالعدوى.

وقال محسن صلاح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بعثة الفريق وصلت تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وبدأت مرانها الأول اليوم، مطمئناً على صحة أفراد البعثة وأكد أنهم جميعا بخير.

ووصلت بعثة الفريق بعد إعلان إصابة مديره الفني، عماد النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني وخمسة لاعبين بفيروس كورونا.

وشدد على أن المدير الفني للفريق يخضع لمسحة ثانية في القاهرة، وسيلحق بالفريق حال كانت المسحة الجديدة سلبية.

وعند سؤاله عن القيادة الفنيّة للفريق حال تغيب النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني، قال: "لا نريد أن نستبق الأحداث.. بعثة الفريق يقودها المشرف على الكرة عادل فتحي، ويقود الفريق فنياً مدرب الفريق رامي ربيع".

ويواجه الفريق، الأربعاء، النجم الساحلي التونسي، في إياب دور الـ 32 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الملعب الأولمبي بسوسة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب المقاولين، وهي المباراة التي افتقد فيها الفريق المصري خدمات عدد من لاعبيه بسبب إصابات فيروس كورونا.

النحاس يُطمئن الجماهير

وفي تصريحات خاصة بموقع "سكاي نيوز عربية"، طمأن المدير الفني للمقاولين العرب، عماد النحاس، الجماهير المصرية على صحته، موضحاً أنه "لا يعاني من أي أعرض.. والأمور بسيطة بالنسبة له".

وكشف أنه أجرى مسحة طبيّة قبل أكثر من أسبوعين، وكانت إيجابية، ثم أجرى مسحة ثانية بعد ثلاثة أيام من إيجابية المسحة الأولى، وكانت سلبية، وقبل يومين أجرى مسحة جديدة كانت إيجابية، وثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال النحاس إنه سوف يخضع لمسحة جديدة غداً (الاثنين)، وإن ظهرت سلبية فسوف يلحق بالفريق يوم الثلاثاء المقبل في تونس لقيادة الفريق في مباراة الإياب، وإن كانت إيجابية فسوف يُكمل فترة العزل، متبعاً بروتوكول وزارة الصحة المصرية.