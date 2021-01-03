ويقر محللون رياضيون بعدد من "الأخطاء التحكيمية" التي كانت مؤثرة في نتائج عدة مباريات مهمة، لاسيما مباريات للفرق الكبرى التي تنافس على القمة، كالأهلي والزمالك وفريق "بيراميدز".

وكانت الحالة التحكيمية الأكثر إثارة للجدل، في مباراة الزمالك المصري مع فريق إنبي، السبت، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

وتم إحراز هدف الزمالك الأول من لاعبه أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وسُجل الثاني من قبل يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، فيما أحرز هدف إنبي اللاعب رامي صبري في الدقيقة 68.

وشهدت أحداث المباراة عرقلة إمام عاشور (لاعب الزمالك) لكريم فؤاد (لاعب إنبي) داخل منطقة الجزاء. في لقطة أثارت جدلا واسعا وانتقادات للتحكيم، لاسيما مع عدم تدخل حكم الفيديو المساعد.

ولم يعد الحكم محمد الصباحي إلى شاشة "الفار" من أجل احتساب الخطأ. وأقر خبيرا التحكيم أحمد الشناوي وسمير محمود عثمان، في تحليل الأداء التحكيمي عقب المباراة، باستحقاق إنبي لركلة جزاء صحيحة.

أما المباراة الثانية التي شهدت جدلا تحكيميا فكانت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، والتي انتهت لصالح بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أحرز فيها أهداف بيراميدز كل من عبدالله السعيد في الدقيقة 18، ورمضان صبحي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وإيريك تراوري في الدقيقة السادس من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، أحرز هدفا الإنتاج الحربي كل من معاذ الحناوي في الدقيقة السابعة، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومصطفى جمال في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب الإنتاج مامادو نياس في الدقيقة 71، وطرد محمود وادي لاعب بيراميدز في الدقيقة 89.

وهذا الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع لبيراميدز، صاحبه جدل تحكيمي حول الهدف الثالث، الذي تحوم حوله الشكوك، لأن الهدف جاء من ضربة ركنية، يعتقد البعض بأنها غير صحيحة، ولأن الحكم أخطأ في تقدير الخطأ، على اعتبار أن الكرة كانت ركلة حرة للإنتاج بعد لمسة يد على لاعب بيراميدز، إسلام عيسى.

ودار جدل تحكيمي أيضاً عقب التعادل السلبي الأول للأهلي في الدوري، هذا الموسم، أمام فريق وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت الجمعة. وهو الجدل الذي أثير حول تعرض لاعب الأهلي أحمد رمضان "بيكهام" لعرقلة وجذب من اليد داخل منطقة الجزاء، دون احتساب ركلة جزاء لحامل اللقب الذي خسر أول نقطتين في سباق البطولة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري اجتماعا، الأحد، لمناقشة مختلف التقارير ذات الصلة بمباريات الدوري، ومن بينها الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والجدل الدائر حول مباراة الزمالك وإنبي، لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وعادة ما يثار هذا اللغط حول العديد من الحالات التحيكيمة المثيرة للجدل بالدوري المصري، حتى مع وجود حكم الفيديو المساعد "الفار".

ويتصدر فريق "الغونة" ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، يليه الأهلي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ثم الزمالك بنفس العدد من النقاط، والمصري رابعاً برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، وفريق "سيراميكا كليوباترا" برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، وبيراميدز بالعدد نفسه من النقاط في المركز السادس. ويتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد وخسارة أربع مباريات.