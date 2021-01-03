وقال هاتشيسون إن العروض الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح، تثبت إمكانية رحيله عن ليفربول.

وأضاف في حديث لـ"أوبتوس سبورت" عقب تعادل ليفربول مع نيوكاسل: "أعتقد أنه (صلاح) لاعب بطراز عالمي، لكنه يحبطك عندما تشاهده يلعب، وليس فقط بطريقة إنهائه للمباراة".

وجاء تعليق هاتشيسون على المباراة الأخيرة بين الفريقين، الخميس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأهدر فيها صلاح فرصا سهلة.

وتابع هاتشيسون قائلا: "لم يكن مركزا في المباراة. في بعض الأحيان يربك فريق ليفربول، يمكنه أن يفقد الكرة، مما يضطر الفريق للبدء من جديد".

واسترسل: "ربما تكون شائعات انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة قد أثرت عليه قليلا، ويبدو أنه بعيد عن التركيز قليلا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وسجل صلاح مع ليفربول 110 هدفا في 175 مباراة، وساهم في فوز النادي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتد عقد النجم المصري مع "الريدز" حتى عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، إلا أنه ألمح مؤخرا إلى إمكانية انتقال لريال مدريد أو برشلونة بالقول: "من يدري ما يحدث في المستقبل".

وكانت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية قد نقلت مؤخرا عمن وصفته بأنه "مصدر مقرب" من صلاح، تأكيده أن ريال مدريد يمتلك حاليا "اتصالا وثيقا مع ممثلي اللاعب"، لافتا إلى أن هناك اهتماما بالتعاقد معه.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن فكرة الانتقال إلى النادي الملكي "موجودة لدى صلاح"، وأن كل شيء سيتضح بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقبل عدة أشهر، أوضح ممثل اللاعب المصري أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لضمه، بحسب "ديفنسا سنترال"، لكن فكرة الانتقال أصبحت الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتبر صلاح "أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الأرض".