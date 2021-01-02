وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مقابل 11 للجونة، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع غريمه التقليدي الزمالك، فيما رفع وادي دجلة رصيده الى 5 نقاط في المركز التاسع.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، لكن من دون فاعلية هجومية، وتعددت التمريرات الخاطئة، وتميز لاعبوه بالبطء الشديد في نقل الهجمة.

ووضح تأثر الأهلي بغياب 12 لاعبا دفعة واحدة، من بينهم 7 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، و5 إصابات مختلفة.

وتراجع لاعبو وادي دجلة للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها سدد الكولومبي دييغو كالديرون كرة تصدى لها محمد الشناوي (19)، ورد عليه صلاح محسن مهاجم الأهلي برأسية في الدقيقة (45) علت العارضة.

وتحسن اداء الأهلي وتنوعت الهجمات من الأطراف والعمق، وسدد على معلول (54) أبعدها محمد عبد المنصف إلى ركنية بصعوبة.

وتألق الأخير بتصديه لرأسية محمد شريف (63)، ثم تسديدة المغربي بدر بنون (73).

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على ضيفه الإنتاج الحربي، بعدما حول تأخره بهدفين لهدف إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل على ملعب الدفاع الجوي.

وتقدم عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة (18)، وعادل النتيجة للإنتاج معاذ الحناوي (45 من ركلة جزاء).

ثم تقدم الضيوف عن طريق مصطفى الجمل (61)، وتعادل لأصحاب الأرض رمضان صبحي في الدقيقة (90 + 2)، ثم أضاف البديل البوركيني إريك تراوراي هدف الفوز في الدقيقة (90 + 6).

وأشهر الحكم محمود ناجي البطاقة الحمراء للموريتاني مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة 71، ثم للبديل للفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 89، بسبب الخشونة المتعمدة عقب العودة لتقنية الفيديو، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط، تقدم بها للمركز الخامس، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع وادي دجلة، وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.