وواجه الدولي البرازيلي انتقادات لاذعة بسبب التقارير التي أفادت أنه يخطط لإقامة احتفالات صاخبة لمدة أسبوع لمئات الأشخاص في فيلته الفاخرة في ضواحي ريو دي جانيرو.

لكنه نشر عبر إنستغرام قبل ساعات من منتصف الليل في بلاده فيديوهات تظهر تحضيراته لأمسية وصفها بصغيرة الحجم، حيث ظهر فيديو لطاولة عشاء مزينة بزهور بيضاء تتسع لقرابة 40 شخصا تفصل بين كل شخصين كرسي فارغة من أجل التباعد الاجتماعي.

وقال في الفيديو: "زينة رائعة لهذا العشاء الصغير والجميل في المنزل، مع تباعد اجتماعي".

وتابع بضحكة ساخرة: "وهو ليس لـ500 شخصا، حسنا؟" وأردف بجملة مرفقة "تباعد اجتماعي وفحوصات للجميع".

ونشر في وقت سابق فيديو له ولابنه يخضعان لفحص الكشف عن كوفيد-19 حيث كشف نيمار أنه "الفحص رقم 50" الذي يخضع له.

تفاصيل الحفلة

وكان أسيلمو غويش، الصحفي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، كشف أن نيمار سيستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطئ البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الماضي وتستمر حتى يوم رأس السنة، زعما أنه قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة جيرانه.

ولم يكن غويش الوحيد الذي كشف عن حفلة نيمار، بل قام ليو دياش، الصحفي في موقع "متروبوليس" المعروف بمقالاته حول المشاهير، بتسمية الفنانين الذين سيؤدون في حفلة نجم برشلونة الإسباني السابق.

وزُعم أن رجال الأمن في فيلا نيمار سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو.

وتقع فيلا نيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبط للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعا صحيا وساونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة إلى أماكن لتناول الطعام.