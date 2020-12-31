ومنذ أيام قليلة اقتنص اللاعب ممدوح السبيعي المشهور إعلاميا بـ "بيغ رامي" بطولة مستر أولمبيا 2020 في كمال الأجسام، كإنجاز غير مسبوق، لكن النجم المصري يحلم بمزيد من البطولات في العام المقبل، كما يؤكد لموقع "سكاي نيوز عربية".

وعقب استقبال "بيغ رامي" عند وصوله إلى القاهرة، جرى تكريمه من الحكومة المصرية، وقال عنه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي إن مصر عاشت ليلة هانئة بسبب فوزه، موضحا أن إنجازه يماثل ما يفعله اللاعب الشهير "محمد صلاح" من الوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم.

انتهاء "كورونا"

ويضيف "بيغ رامي" لموقع "سكاي نيوز عربية": "أرغب في عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها وزوال وباء (كوفيد-19)، لا توجد مواعيد واضحة للبطولات في 2021 بسبب الفيروس، كل شيء متوقف حتى التعامل مع الأمر.

وكان بطل كمال الأجسام قد أصيب بفيروس "كورونا" في شهر أكتوبر الماضي، وكاد الأمر أن يتسبب في عدم لحاقه ببطولة أولمبيا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنه حرص على أداء التمارين الخاصة به خلال الأزمة ونجح في تخطي المرض مع الاحتفاظ بلياقة كاملة.

ويتابع بطل "مستر أولمبيا 2020" لموقع "سكاي نيوز عربية":" أتمنى أيضا الاستمرار فيما حققته من إنجازات، والحفاظ على محبة واهتمام الناس بعد الفوز الأخير، وأن تصبح لعبة كمال الأجسام في تطور ومكانة عالية دائما".

رقم عالمي جديد

في نوفمبر الماضي، شهدت مدينة "دهب" بجنوب سيناء، تخطي الغواص المصري "صدام الكيلاني" للرقم القياسي لأطول فترة غوص في العالم، بعد أن قضى 6 أيام ونحو ساعتين داخل أعماق المياه، ليدخل موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية.

ويتحدث الكيلاني لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أمنياته للعام المقبل قائلا: "لدي خطة لكسر رقم قياسي جديد في أضخم حدث رياضي بالتاريخ، نعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ تلك الأمنية قريبا".

ويتابع الغواص الثلاثيني بينما يجلس على شاطىء البحر الأحمر: "منذ أيام نعمل على ترتيب "غطسة" ثانية في الصيف القادم، ويجري الحصول على كافة الموافقات والتنسيق مع موسوعة (غينيس) لتسجيل التجربة".

ويذكر الكيلاني لموقع "سكاي نيوز عربية": ما التمسه من القدر هو أن أترك علامة مؤثرة في دنيا الغوص وأن تساهم أرقامي القياسية في تمسك الناس بأحلامهم وعدم اليأس، لقد مررت بظروف صعبة لكنها لم تجعلني أتوقف".

ويردف: "أطمح في الأيام القادمة أن تبقى مدينتي دهب وشرم الشيخ محط أنظار عشاق الغوص في مختلف دول العالم، حيث تتمتع كلا منهما بمقومات وحياة بديعة داخل المياه لا تقارن بأي مكان آخر".

كأس العالم للأندية

يتوق عم حارث، عامل غرفة الملابس بالنادي الأهلي المصري لنحو 47 عاما، إلى حصول فريقه على بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير القادم، بمشاركة أبرز الفرق في العالم من بينهم بايرن ميونيخ الألماني.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد احتفى بعم حارث على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية له، قائلا إنه حمل كأس دوري أبطال إفريقيا أكثر من أي شخص في التاريخ، بعد فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك في نهائي البطولة.

ويقول عم حارث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أتمنى للأهلي الحصول على كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية، وأن تبتعد الإصابات عن اللاعبين خاصة (كورونا) والاحتفال دائما في غرفة ملابس النادي بحمل كؤوس جديدة".

وجدد النادي الأهلي عقد عم حارث للمرة الثانية منذ أيام، ليقضي عاما آخر مع الفريق، كما يؤكد الرجل الستيني لموقع "سكاي نيوز عربية" لذلك يتطلع إلى البقاء مع الشياطين الحمر أطول فترة ممكنة لأنه يجد السعادة بين جدران أكثر الأندية تتويجا ببطولة الدوري العام في مصر.

البقاء على القمة

تقول لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، هنا جودة (12 عاما) إن البقاء على القمة هو تبتغيه خلال عام 2021، حيث وصلت إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للعبة تحت 15 سنة، وحصلت على لقب "الطفرة الرياضية" لعام 2020 من اللجنة الأولمبية المصرية في مطلع الشهر الحالي.

وتستطرد جودة لموقع "سكاي نيوز عربية": أريد الفوز ببطولة العالم للناشئين في تنس الطاولة، والحفاظ على المركز الأول في التصنيف العالمي، وحجز مكان في الأولمبياد لتحقيق ميدالية باسم بلدي مصر".

وأكثر ما ترغب في القضاء عليه خلال 2021 هو فيروس كورونا، كما توضح الطفلة المعجزة، من أجل عودته مرة ثانية إلى التدريبات بانتظام وإلى المعسكرات الدولية والبطولات المختلفة حتى لا تفقد حساسية المباريات ومهاراتها في تنس الطاولة.

إنقاذ الكرة النسائية

شهدت الكرة النسائية، خلال الأشهر الماضية، استفاقة بدعم من سحر عبد الحق، العضو السابق باتحاد كرة القدم، بعد قرار عودة المنتخب القومي مرة ثانية، وتنفيذ معسكرات لهن وإتمام مباريات ودية آخرها مع لبنان.

وكان أعضاء اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، قد قرروا إقالة الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية وإلغاء الدوري، وهو ما اعتبرته عبد الحق خطوة إلى الخلف، ولا يتفق مع توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بإعادة المنتخب القومي للسيدات خلال النسخة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب.

وتتمنى عبد الحق تدخل وزارة الشباب والرياضة المصرية لإنقاذ الكرة النسائية بجانب وضع المنتخب في مساره الطبيعي حتى يتمكن من خوض البطولات القادمة خاصة تصفيات بطولة الأمم الإفريقية وكأس العالم في استراليا لتحقيق نتائج طيبة باسم مصر.