وكشف عبدالحفيظ أن الرباعي سيخضع للعلاج، وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مدير الكرة، قوله إن لاعب الفريق محمد مجدي أفشة سيجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام، وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا.

وسبق أن تعرض عدد من نجوم الأهلي، بطل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، للإصابة بفيروس كورونا، بينهم محمد شرق، رامي ربيعة وعمرو السولية وأفشة.