كما أكد جبر، أن السولية سيخضع لمسحة أخرى في الساعات المقبلة، للتأكد من موقفه النهائي من المشاركة مع الفريق في المواجهات المقبلة.

بديل سيرينو

وفي سياق التعرف على صفقات النادي في يناير المقبل، يقول جبر إن إدارة النادي لديها عدة بدائل لتعويض فشل انتقال الأوروغوياني جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن النادي سيعلن أسماء الصفقات بعد التعاقد معها فقط.

وكان الفريق الجنوب إفريقي أعلن في وقت سابق، عبر موقعه الرسمي، عن توقف المفاوضات مع النادي القاهري بشأن اللاعب سيرينو الملقب بجوهرة صنداونز، لاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وجاء البيان مؤكدًا على العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين، وأن فشل الصفقة "لن يعكر صفو العلاقات بينهما".

ومن جانبه، أكد المدير الفني للمارد الأحمر، بيتسو موسيماني، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الفريق سيبحث عن صفقات بمواصفات خاصة، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، ومباراتي السوبر المحلي والإفريقي.

كما أوضح موسيماني، أن بطل إفريقيا، عليه الظهور بشكل مشرف أمام أبطال القارات الأخرى، مشيرا إلى أن النادي الأحمر لن يكون ضيف شرف ببطولة العالم للأندية.

وتمكن الأهلي، الاثنين، من الفوز على نادي الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، في الظهور الأول لموسيماني مع الفريق، بعد تعافيه من "كوفيد – 19".