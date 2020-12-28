وقال ميسي، خلال حوار لقناة "لاسيكسيتا" الإسبانية: "لقد أخبرت الرئيس عدة مرات برغبتي في الرحيل، وكان الفاكس الوسيلة الرسمية لقول ذلك، واعتقدت أنني أنهيت رحلتي هنا وأنني بحاجة إلى التغيير".

وأوضح "كنت أرغب في مواصلة القتال من أجل دوري الأبطال والدوري، وبدأ الرئيس في قلب الأشياء ليجعلني أبدو مثل الرجل السيئ في الأفلام، وأنا هادئ، وكان قرارا فظيعا، ومن الصعب اتخاذه والرحيل عن نادي حياتي، ولا أعتقد أن هناك مدينة أفضل من هذه وعائلتي لم ترِد الرحيل".

واستكمل "لقد فكرت في أمر الرحيل قبل لويس سواريز، لكنه كان مجنونا، لقد رحل مجانا وبعقد لعامين لفريق يُقاتل من أجل الهدف نفسه مثلنا".

وعن رئيس برشلونة السابق خوسه ماريا بارتوميو، قال ميسي: "بارتوميو خدعني في أشياء كثيرة خلال سنوات، وأعرف النادي جيدا، والعام الماضي كان صعبا، وقبل ذلك كان صعبا بسبب طريقة إقصائنا من دوري الأبطال".

وأضاف "كنت أعلم أنني لو ذهبت إلى المحكمة ضد برشلونة سأكون على حق، والعديد من المحامين أكدوا لي ذلك، وانتهى الأمر بالحل، ولا أشتكي من المعاملة التي تلقيتها خاصة من الصحافة المدريدية، رغم أنه كان هناك في برشلونة من هاجمني".

كرة القدم

وخلال اللقاء، قال ميسي: "لا ألعب كرة القدم من أجل أن أكون الأفضل في العالم، بل ألعب للانتصار ومن أجل الفريق".

وتابع: "كان يجب علي الذهاب إلى طبيب نفسي لكنني لم أفعل، وأخبرتني زوجتي أنتونيلا أحيانا، لكن كان من الصعب علي".

اللعب دون جمهور

وعن اللعب دون جمهور ، قال ميسي: "اللعب دون جمهور مريع، الخروج لملعب ضخم ورؤيته فارغا يولّد شعورا غريبا، الوضع يكون باردا. وأفترض أن مشاهدة مباريات دون جمهور أمر ممل أيضا. ولهذا صارت المباريات متكافئة أكثر وأسوأ كذلك".