وتعرض مؤمن زكريا لإصابة بمرض نادر والذي تم تشخيصه بأنه "التصلب الجانبي الضموري في العضلات" والذي يمثل المصابون به نسبة نادرة من سكان العالم.

وكتب زكريا (32 عاما) في رسالة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر".

ثم اختتم رسالته بقوله: "أبشركم قريبًا سأكون معكم".

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن جناح الأهلي والزمالك السابق تحسنت حالته بشكل كبير، بحيث يتابع برنامجه العلاجي عبر تقنيات الاتصال بالفيديو.

وأضافت أن حملات الدعم الأخيرة التي قام بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ولاعبو الأهلي والزمالك ومنتخب مصر قد ساهمت في تحسن حالته النفسية مما ساعد في تحسنه بشكل عام.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تكفله بعلاج مؤمن زكريا بالإضافة إلى سداد مستحقاته المالية كاملة عن عقده في النادي دون خصم، وذلك بعدما حصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

مرض مؤمن زكريا

ويعد مرض مؤمن زكريا التصلب الجانبي الضموري في العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

كما يتم علاج هذا الضمور حسب درجته وقدرة المصاب على استيعابه، وبعكس المعروف يمكنه أن يعود مرة أخرى لممارسة كرة القدم.