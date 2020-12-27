وتقدم أرسنال، الذي افتقد العديد من اللاعبين الأساسيين، في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها لاكازيت في عكس اتجاه الحارس إدوارد ميندي، عقب ارتكاب ريس جيمس مخالفة ضد كيران تيرني.

وبعد 9 دقائق، سدد تشاكا ركلة حرة لا تصد من فوق الحائط البشري، ليضاعف التقدم.

وحاول مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الذي ظهرت عليه علامات اليأس، تغيير الأوضاع بين الشوطين، وأخرج مهاجم ألمانيا البعيد عن مستواه تيمو فيرنر، ودفع بالجناح كالوم هودسون-أودوي وماتيو كوفاتشيتش وجورجينيو.

لكن أرسنال أكد تفوقه حين سدد ساكا كرة بدت تمريرة عرضية، إلا أنها سكنت الشباك من فوق ميندي، بعد أن ارتطمت الكرة بالقائم في الدقيقة 56.

وسجل تشيلسي هدفا لحفظ ماء الوجه قبل خمس دقائق على النهاية، حين حول تامي أبراهام تمريرة هودسون-أودوي العرضية إلى الشباك، وأهدر جورجينيو ركلة جزاء تصدى لها الحارس بيرند لينو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفشل أرسنال في تحقيق أي فوز في 7 مباريات سابقة في الدوري الإنجليزي، وخسر 5 منها، لكن هذا الانتصار جعله في المركز 14، بينما أصبح تشيلسي في المركز السادس عقب ثالث هزيمة متتالية خارج ملعبه.