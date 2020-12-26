وكشف المسؤول أن اللاعبين الثلاثة تحدثوا مع إدارة النادي بشأن مستحقاتهم "ليس أكثر"، وهذا يحدث في أي ناد في العالم، بل في أي جهة أو مؤسسة، فمن الطبيعي أن يتحدث أي شخص عن حقوقه.

وراجت خلال الفترة الماضية شائعات مُتناثرة حول أزمات أثارها مصطفى محمد وفرجاني ساسي تحديداً، قبل أن يتحدث البعض على استحياء عن رغبة بن شرقي أيضا في تعديل عقده، أو الرحيل، وبدأت هذه التقارير تزداد يوماً بعد الأخر .

وما زاد من رواج هذه الأنباء والتقارير كان غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن تدريبات الزمالك أكثر من مرة للضغط على إدارة النادي للموافقة على رحيله للدوري الفرنسي في يناير المقبل.

وعقد فرجاني ساسي جلسة مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، للاستفسار منه عن مستقبل الزمالك، قبل التجديد له.

كما ظهرت أنباء حول مطالبة الدولي المغربي بن شرقي بتعديل عقده، مما جعل البعض يلصق اتهامات الخيانة بهذا الثلاثي الذي يُعد "مثلث الرعب" في الفارس الأبيض باعتبارهم من أهم نقاط القوة في الفريق، خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجان الكرة في الزمالك، أيمن يونس، إن الحديث عن أزمات الزمالك يزداد يوماً بعد الأخر وهناك شائعات لا أساس لها من الصحة، فالأمور ليست بهذا السوء الذي تتحدث به بعض وسائل الإعلام.

وتابع يونس في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": البعض جعل نجوم الزمالك "خائنين" لمجرد الحديث في بعض الأمور المنطقية، موضحاً أن لاعبي الزمالك ليس "خونة" ولهم مطالب مشروعة لا ينكرها أحد.

وأستطرد أيمن يونس: مصطفى محمد يعشق الزمالك بكل مشاعره وهو لم يطلب شيئاً غريباً فما حدث أنه يحلم بالاحتراف الخارجي، وهذه خطوة يتمنّاها أي لاعب مصري، بل وعربي، وإفريقي.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن إدارة النادي أبلغت مصطفى محمد بأن التفكير في الاحتراف "من حقه"، لكن الوقت غير مناسب لأن الفريق يحتاج له ولجهوده باعتباره أفضل مهاجم مصري في الفترة الحالية، ويعول عليه الجميع في النادي من أجل قيادة الزمالك للفوز بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، بعدما خسر اللقب الأخير في نهائي البطولة أمام غريمه الأهلي في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للجان الكرة في الزمالك أن النادي أبلغ مصطفى محمد بأن الاحتراف وارد، لكن الصيف المقبل وليس حالياً ولابد أن يكون العرض جيد ومناسب له وللنادي.

كما رفض يونس الحديث عن تمرد الثنائي فرجاني ساسي أو بن شرقي موضحاً أن الثنائي يعشق الزمالك ويرغب في استكمال مسيرة الانتصارات والبطولات مع الفارس الأبيض، مُبدياً دهشته من حجم الشائعات الكثيرة المُثارة حول نادي الزمالك طوال الفترة الماضية.