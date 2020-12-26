وبدأ رودريغو المباراة في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، لكنه تعرض لإصابة قوية خرج على إثرها باكيا، من ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

ولم يحدد ريال مدريد المدة التي من المقرر أن يغيب فيها مهاجمه، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الإصابة ربما تبعده لمدة تصل إلى "3 أشهر" على أقل تقدير، بحسب ما ذكرى "رويترز".

ويعني ذلك غياب المهاجم الشاب عن عدد كبير من مباريات "الليغا"، فضلا عن مباراتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي.

وقال ريال مدريد في بيان: "بناء على الفحوص التي خضع لها رودريغو.. تبين إصابته في عضلات الفخذ الخلفية".

ويتساوى ريال مدريد في رصيد النقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد، لكن حامل اللقب لعب مباراتين أكثر من جاره في العاصمة.

يشار أن رودريغو غويس، 19 عاما، انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وشارك في 17 مباراة خلال الموسم الحالي، بكافة البطولات، وسجل هدفا وحيدا.