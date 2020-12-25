وينطلق "الميركاتو الشتوي" في يناير المقبل، حيث تسعى خلاله العديد من الأندية الكبرى لتعزيز صفوفها عبر ضم لاعبين جدد، والتخلي عن آخرين، لأسباب متنوعة قد تكون مادية أو لتراجع في أدائهم الفني..

إيسكو

يتطلع إيسكو لإبراز موهبته وتقديم أداء أفضل بعيدا عن ريال مدريد الإسباني، حيث تشير تقارير إلى احتمال أن يكون "البريميرليغ" الوجهة القادمة للاعب الموهوب، في ظل اهتمام أندية مثل أرسنال وإيفرتون بضمه، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بول بوغبا

لم يخف اللاعب الفرنسي المتوّج بلقب كأس العالم الأخير، موقفه القريب من الرحيل عن مانشستر يونايتد، وخصوصا أن هناك عروضا للفوز بخدماته من قبل ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

ديللي آلي

رغم مشاركته المتواضعة مع توتنهام هذا الموسم، قد يكون الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز هو السبيل لإظهار قدراته، خصوصا مع أنباء عن احتمال رحيله لباريس سان جرمان الفرنسي.

ممفيس ديباي

قلص ليون الفرنسي السعر المطلوب للتخلي عن ديباي بعد فشل برشلونة الإسباني في توفير الأموال اللازمة لضمه الصيف الماضي، الأمر الذي قد يجعل الفرصة سانحة للمهاجم الهولندي للالتحاق بالنادي الكتالوني ويعيد لمّ شمله مع رونالد كومان.

إيريك غارسيا

تراجع دور اللاعب الشاب هذا العام مع مانشستر سيتي، وهو ما يجعل انتقاله لبرشلونة أمرا واردا، خصوصا مع قرب انتهاء عقده مع "السيتزنز".

أركاديوش ميليك

بعد استبعاده من تشكيلة نابولي طوال الموسم ومع انتهاء عقده في الصيف، سيمثل ميليك صفقة واعدة لفريق يبحث عن مزيد من العمق في الهجوم، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني.

جونيور فيربو

فشل اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاما في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في "الكامب نو".

وأشارت تقارير رياضية إلى اهتمام نادي نابولي الإيطالي بضم فيربو، ذي الأصل الدومينيكاني، الذي تم تهميش دوره هذا الموسم مع برشلونة.

كريستيان إريكسن

يعيش صانع ألعاب إنتر ميلانو حاليا أسوأ فتراته تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الأمر لم يكن كذلك مع ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام، وهو ما يرجح انتقاله لفريق آخر في "الميركاتو الشتوي".

يوليان دراكسلر

في السابعة والعشرين من عمره، يجب أن يكون دراكسلر في قمة أدائه، لكن الإصابات حرمته من التألق في باريس وميلانو، وقد يغير انتقاله إلى الإنتر أو يوفنتوس ذلك المردود، خصوصا مع اقتراب انتهاء عقده.

فلوران توفان

بعد أن أعاد اكتشاف نفسه في مرسيليا، بدأ تألق صانع الألعاب البالغ من العمر 27 عاما في التراجع، وقد أشارت تقارير صحفية إلى وجود اتفاق من قبل إدارة ميلان من أجل التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.