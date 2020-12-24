وكشفت مصادر أوروبية إقالة توخيل من منصبه مدربا لبطل فرنسا، بالرغم من نتائج الفريق الجيدة هذا الموسم والموسم الفائت.

وقاد توخيل فريق العاصمة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يهزم بصعوبة أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وجاءت إقالة توخيل بعد ساعات من نشر مقابلة "مثيرة للجدل" لتوخيل، مع محطة "سبورت 1" الألمانية، والتي كشف فيها عن عدم سعادته مع نادي العاصمة الفرنسية.

وقال توخيل في المقابلة إنه من الصعب أحيانا إرضاء نجوم بحجم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، كما أنه "حزين" لأن إنجازاته لا يحتفى بها في بعض الأحيان.

وأثار توخيل الجدل بقوله "أشعر في باريس سان جرمان بأنني سياسي رياضي أو وزيرا للرياضة، ولست مدربا لكرة القدم".

ومن المحتمل أن تكون المقابلة المثيرة للجدل السبب الذي دفع إدارة باريس سان جرمان لاتخاذ قرار الإقالة السريع.

ووفقا لمصادر أوروبية، فإن عددا من الأندية الإنجليزية قد تتحرك للتوقيع مع المدرب الألماني، وأبرز المرشحين مانشستر يونايتد وأرسنال.

وحقق توخيل لقب الدوري الفرنسي مرتين مع سان جرمان، كما حقق لقب كأس فرنسا وكأس الدوري للفريق العاصمي.

وكان توخيل قد قاد فريقه لانتصار عريض بنتيجة 4-0، مساء الأربعاء، على ستراسبورغ، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.