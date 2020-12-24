وفي حديثه لسكاي سبورتس، كشف حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، الطريقة المميزة التي يستخدمها أسطورة الأرجنتين لتسجيل العديد من الأهداف عندما يتواجهان.

وقال أوبلاك: "ميسي يراقب قدماي. عندما اتخذ خطوة باتجاه واحد، سيراها ميسي ويسدد في الاتجاه الآخر. لهذا هو الأفضل. لهذا هو صعب جدا للحراس".

وأضاف أوبلاك "هو لا يبين ذلك لكنه دائما يراقب حارس الخصم. عيناه على الكرة دائما، لكنه يرى تحركات قدميك بطرف عينه ويتصرف".

ويعتبر أوبلاك من أفضل الحراس في العالم، وحل في المركز الثالث بجائزة أفضل حارس لعام 2020، بعد الألماني مانويل نوير والبرازيلي أليسون بيكر.

ونجح ميسي في التسجيل في 10 مباريات أمام أوبلاك، من أصل 17، تواجه خلالها الاثنان.

وقال الحارس السلوفيني: "لقد سجل أهدافا كثيرة ضدي. هو لاعب رائع، بل الأفضل. في كثير من الأحيان يسجل ميسي هدفا ويتركك من دون أن تفهم كيف استطاع فعل ذلك بسهولة. أحيانا تشعر بأنه مرر الكرة إلى الشباك، ولم يسدد حتى".

كيف توقف ميسي؟

وأكد أوبلاك أن كل ما "يمكنك فعله هو اللعب بقوة وعندما تراه لا تتركه. حاول "سرقة" الكرة منه لكن لا ترتكب خطأ بالقرب من المرمى، لأنه متميز في الركلات الحرة".

وأضاف "إذا كنت قريبا جدا فسوف يتجاوزك. إذا كنت بعيدا جدا فسوف "يطلق النار". ليس من السهل أن تقرر كيف ستدافع ضده بسبب عدم القدرة على التنبؤ به. الأمر شبه مستحيل".

أما عن مواجهة انفرادة ميسي، فقال أوبلاك: "إذا نزلت على الأرض، فسوف يرفع الكرة فوقك، أما إذا وقفت، فسيسدد بين رجليك. إذا ذهبت يمينا، فسوف يسدد على اليسار. إذا ذهبت إلى اليسار، فسوف يسدد على اليمين. بالنسبة لي، في المواقف الفردية، أهم شيء هو الانتظار حتى آخر ثانية قبل التصرف".

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع فريق برشلونة إلى 644 هدفا، قبل أيام، ليحقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته ويصبح أكثر لاعبي العالم تسجيلا للأهداف مع فريق واحد، ويتجاوز الأسطورة البرازيلي الخالد بيليه الذي سجل خلال مسيرته 643 هدفا بقميص فريق سانتوس البرازيلي.