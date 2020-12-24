وانضم مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى توتنهام الفائز في وقت سابق على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى 3-1، ومانشستر سيتي وبرنتفورد المتأهلين الثلاثاء.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 88 ليفتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البديل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد دخوله إلى منطقة الجزاء وتسديده في الجهة العكسية إثر تمريرة بينية من البديل الآخر ماركوس راشفورد (90+6).

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الدوري المحلي، مما إفقده صدارة الترتيب لمصلحة ليفربول وتراجعه للمركز السادس.

وافتتح الويلزي غاريث بايل التسجيل بضربة رأس لعبها بطريقة ذكية في الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى بعيدا عن متناول الحارس أندرو لونيرغان، مستغلا تمريرة أمامية بعيدة المدى من زميله هاري وينكس (22).

وارتكب الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس خطأ في الخروج من مرماه، مما كلف فريقه هدف التعادل بعد تمريرة من جايكوب براون إلى عمق منطقة الجزاء تابعها الإيرلندي الشمالي جوردان تومسون بتسديدة يسارية في الزاوية الضيقة (53).

واستعاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأسبقية بهدف بعيد المدى من المدافع الويلزي بن دايفيس من قرابة 25 مترا لامست الكرة القائم وأكملت طريقها نحو الشباك (70).

وضمن توتنهام الانتصار عن طريق هاري كاين الذي سجل الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في سقف المرمى (81).

وكان سيتي تغلب الثلاثاء على أرسنال 4-1، فيما حقق برنتفورد من الدرجة الأولى المفاجأة بإقصائه نيوكاسل بالفوز عليه 1-صفر.