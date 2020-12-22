وخسر النادي اللندني بهدفين لهدف أمام إيفرتون، السبت، ويحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، ولم يفز بأي مباراة بالدوري منذ الأول من نوفمبر.

وقال أرتيتا، الاثنين: "لقد فزنا العام الماضي بالمباراة ضد إيفرتون في ظل فرصة فوز نسبتها 25 بالمئة، وفزنا بثلاثة أهداف لهدفين".

وأضاف "في نهاية الأسبوع الماضي، كانت فرصة الفوز 67 بالمئة، أعلي نسبة في تاريخ الدوري الممتاز، ونسبة الخسارة 9 بالمئة، وخسرنا. وكانت النسبة 3 بالمئة ضد بيرنلي وخسرنا، و 7 بالمئة ضد توتنهام وخسرنا".

وواصل قائلا: "هناك شيء آخر غير ذلك. لا يتعلق الأمر فقط بالأداء على أرض الملعب. إنه شيء آخر يجب أن يمضي في طريقنا وفي الوقت الحالي لا يتم ذلك".

ويلعب تحليل البيانات دورا متزايد الأهمية في كرة القدم، لكن تصريحات أرتيتا قد لا تهدئ أعصاب مشجعي أرسنال.

وحصل فريق أرتيتا على نقطتين فقط من آخر 7 مباريات له، وسجل 12 هدفا فقط في 14 مباراة بالدوري حتى الآن هذا الموسم.

ويلعب أرسنال مع مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الثلاثاء.