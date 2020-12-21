ومنح المهاجم الفرنسي انطلاقة مذهلة لريال بهز الشباك في الدقيقة السادسة من استغلال لتمريرة رودريغو ليسدد بهدوء رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

وابتكر الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد أن راوغ مدافعا على خط المرمى ومرر للخلف نحو لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء ليسدد أعلى الشباك من لمسة واحدة.

وعاد إيبار لأجواء اللقاء حين قلص كيكي غارسيا الفارق بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 28.

لكن فريق المدرب زين الدين زيدان ضمن الانتصار بهدف ثالث عبر لوكا فازكيز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من بنزيمة ليحقق ريال فوزه الخامس على التوالي بجميع المسابقات.